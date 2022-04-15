الديمقراطي يعلق على تهديد امتداد بتشكيل الكتلة الاكبر وحل البرلمان:

2022/04/15 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، عدم قدرة حركة امتداد على تشكيل الكتلة الاكبر او حل البرلمان.

وقال القيادي في الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "حركة امتداد غير قادرة على تشكيل الكتلة الاكبر او التحرك نحو حل البرلمان"، مبينا أن "دعوات حل البرلمان تعتبر سلاح للضغط ليس أكثر كون لا أحد على ارض الواقع يريد ذلك سواء كانت الاحزاب الكبيرة الفائزة التي قد لاتحصل على نفس المقاعد ان حل البرلمان او حتى الخاسرين من الكتل لان مقاعدهم قليلة ولايمتلكون القدرة على الحل".

وأكد أنه "لن يكون هناك مضي بقرار حل البرلمان وأن امتداد ليس لديها الوزن لتأسيس موقفها او الانحياز الى جهة ما كما ان الكتلة الاكبر مرهونة بيد من يستطيع تشكيلها وهم كل من الكتلة الصدرية او كتل أخرى".

وأوضح أن "حل البرلمان لنفسه له اجراءات دستورية خاصة تبدأ من تقديم ثلثي البرلمان طلب الحل وبموافقة الاكثرية او بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية الذي يطلب من البرلمان حل نفسه".

وبين أن "اعادة الانتخابات ليس بصالح المستقلين او الجهات التي لم تحصل على مقاعد كثيرة كون النتائج لن تتغير لمصلحتهم خصوصا وأن الاحزاب التقليدية قد عرفت اخطائها بما يخص توزيع مرشحيهم على الدوائر الانتخابية وعليه فأن مبادرة او توجه امتداد لن يلقى النجاح لعدم وجود اعضاء كافين لديهم للحل".

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