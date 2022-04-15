الأمن الروسي يحبط مخططات خلية تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” في كالوغا

2022/04/15 | 20:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال 4 أشخاص من خلية تابعة لتنظيم “هيئة تحرير الشام”، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية في مقاطعة كالوغا.وجاء في بيان الأمن الفدرالي: “تم الكشف عن أنشطة أربعة أشخاص في خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي (هيئة تحرير الشام) في مقاطعة كالوغا، كان […]

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