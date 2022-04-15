2022/04/15 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس مبادرة الحركة الوطنية الفلسطينية.الدكتور مصطفى البرغوثي، على بيان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الذي قال فيه "إن إسرائيل ملتزمة بحرية العبادة للناس من جميع الأديان في القدس، وهدفنا هو تمكين الصلاة السلمية للمؤمنين خلال عطلة رمضان.أعمال الشغب هذا الصباح في جبل الهيكل غير مقبولة وتعارض روح الأديان التي نؤمن بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع تصاعد التوترات.. رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية يرد لـCNN على بيان "إسرائيل ملتزمة بحرية العبادة من جميع الأديان") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع تصاعد التوترات.. رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية يرد لـCNN على بيان "إسرائيل ملتزمة بحرية العبادة من جميع الأديان") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).