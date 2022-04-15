اطفاء الموانئ تخمد حريقا اندلع في محل تجاري وسط البصرة

2022/04/15 | 20:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق السلامة والاطفاء التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في محل تجاري وسط محافظة البصرة.وقال مدير عام موانئ العراق، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “فرق السلامة والاطفاء التابعة للشركة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المخصصة لإطفاء الحرائق ولدينا عدة فرق تعمل ضمن وجبات على […]

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