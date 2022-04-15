2022/04/15 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في محاولة لضبط النظام بعد زيادة طفيفة في أسعار البنزين بمصر، أطلق مديرو الأمن بمختلف المحافظات رجال شرطة ومرور بشكل سري.وهو إجراء معتاد في مصر بعد أي زيادة في أسعار البنزين لمتابعة مواقف الأجرة بمختلف المدن والمراكز وضبط السائقين المخالفين لأسعار التعريفة المقررة للركاب.وصدرت تعليمات بمتابعة تعريفة الركوب بشتى الطرق، ومن […]

ظهرت المقالة شرطة سرية في شوارع مصر بعد رفع أسعار البنزين..



ما مهمتها؟ أولاً على ايرث نيوز.

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