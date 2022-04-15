روسيا تحبط هجوماً صاروخياً أوكرانياً

2022/04/15 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط قواتها هجومها صاروخيا شنه الجيش الأوكراني على محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

يتبع..

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