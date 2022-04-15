القبض على 22 متهما مطلوبا بقضايا مختلفة في واسط

2022/04/15 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت مفارز مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.وذكر بيان للداخلية وتلقته وكالة ايرث نيوز، “حيث تمكن قسم مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على (4) مطلوبين وفق أحكام المادة (28) مخدرات، وقام قسم مكافحة الإجرام بإلقاء القبض على (3) مطلوبين وفق أحكام […]

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