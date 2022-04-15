"ضربة كبيرة".. البنتاغون يؤكد سبب غرق السفينة الروسية

2022/04/15 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أميركي كبير، الجمعة، السبب وراء غرق سفينة القيادة الروسية "موسكفا" في البحر الأسود.

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