2022/04/15 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور البارزاني يلتقي في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسرور البارزاني يلتقي في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان first appeared on قناة التغيير الفضائية.

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