الشيخ جمال الضاري يستقبل عمار الحكيم لمناقشة الأزمة السياسية

2022/04/15 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في مكتبه ببغداد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم .

حيث تم التباحث بتطورات الأزمة في العراق مؤكدين أهمية استمرار الحوارات بين جميع أطراف العملية السياسية وتغليب المصلحة الوطنية لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

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