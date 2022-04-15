الزراعة توضح اسباب انخفاض نسبة محصول الحنطة هذا العام

2022/04/15 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن اسباب انخفاض انتاج محصول الحنطة مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف لوكالة (بغداد اليوم)، إن "وزارة الزراعة اقترحت زراعة مساحة تبلغ 5 ملايين دونم لكن وزارة الموارد المائية اعتذرت عن عدم توفير المياه الكافية لهذه المساحة".وأضاف النايف، ان "هذه المساحة غير كافية كما هو الحال في السنوات السابقة حتى نصل الى الاكتفاء الذاتي التام ولهذا حصل انخفاض بنسبة ٥٠٪؜ ".

وتوقع "إنتاج محصول ما يقارب 2 الى 3 مليون طن من المساحات الزراعية وأن هذه الكمية ستفي بجزء مهم من البطاقة التموينية للمواطنين ".

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