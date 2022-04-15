2022/04/15 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق بمحل تجاري وسط البصرة.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق التابعة للنقل فرحان الفرطوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرق السلامة والاطفاء التابعة للشركة تمكنت من إخماد حريق اندلع صباح اليوم في محل تجاري ضمن منطقة دور الضباط وسط البصرة دون حدوث خسائر بشرية".

وأضاف ان "فرق السلامة والاطفاء التابعة للشركة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المخصصة لإطفاء الحرائق ولدينا عدة فرق تعمل ضمن وجبات على مدار الساعة".

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