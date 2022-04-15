2022/04/15 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت النائبة فيان دخيل اليوم الجمعة، إلى إيجاد حلول جذرية تنهي سلسلة الحرائق التي تتعرض لها مخيمات النازحين بين وقت وآخر.وقالت النائبة في بيان حصلت ايرث نيوز على نسخة منه، إن “معاناة اهلنا من ابناء شنكال من النازحين في المخيمات والذين لا يمكنهم العودة لديارهم لاسباب بات الجميع يعرفها..اما مسالة الحرائق […]

ظهرت المقالة بيان “ساخط” من فيان دخيل بشأن حرائق المخيمات أولاً على ايرث نيوز.

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