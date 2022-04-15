2022/04/15 | 20:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري، الجمعة، بان الاتحاد سيطلق مبادرة دعم عاجلة لانتفاضة الاقصى.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاحداث المتسارعة في مسجد الاقصى في فلسطين تظهر مشهد مؤلم اخر لما يعانيه اهلنا تحت وطا الاحتلال الصهيوني وارتكابه مجازر بشعة بحق الفلسطينين تحت مراى ومسمع العالم اجمع”.واضاف المعموري،ان” مايحدث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد اسلامي عراقي: سنطلق مبادرة دعم ” عاجلة” لانتفاضة الاقصى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد اسلامي عراقي: سنطلق مبادرة دعم ” عاجلة” لانتفاضة الاقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).