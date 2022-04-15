2022/04/15 | 20:51 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد اكد رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري، الجمعة، بان الاتحاد سيطلق مبادرة دعم عاجلة لانتفاضة الاقصى.
وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاحداث المتسارعة في مسجد الاقصى في فلسطين تظهر مشهد مؤلم اخر لما يعانيه اهلنا تحت وطا الاحتلال الصهيوني وارتكابه مجازر بشعة بحق الفلسطينين تحت مراى ومسمع العالم اجمع”.
واضاف المعموري،ان” مايحدث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد اسلامي عراقي: سنطلق مبادرة دعم ” عاجلة” لانتفاضة الاقصى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاحداث المتسارعة في مسجد الاقصى في فلسطين تظهر مشهد مؤلم اخر لما يعانيه اهلنا تحت وطا الاحتلال الصهيوني وارتكابه مجازر بشعة بحق الفلسطينين تحت مراى ومسمع العالم اجمع”.
واضاف المعموري،ان” مايحدث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد اسلامي عراقي: سنطلق مبادرة دعم ” عاجلة” لانتفاضة الاقصى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد اسلامي عراقي: سنطلق مبادرة دعم ” عاجلة” لانتفاضة الاقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).