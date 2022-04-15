2022/04/15 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حديث المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، عن أن "الهيمنة الغربية على النظام الدولي تعيش أيامها الأخيرة"، إلى تصاعد التوترات في أحد أقدس المواقع في القدس في أعقاب الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، بجانب إشادة رئيس الصين بدور السعودية في اليمن..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: قرقاش يتحدث عن قرب نهاية "الهيمنة الغربية".. وتصاعد التوترات في الأقصى) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: قرقاش يتحدث عن قرب نهاية "الهيمنة الغربية".. وتصاعد التوترات في الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).