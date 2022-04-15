مجلس إدارة تويتر يتبنى خطة

2022/04/15 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى مجلس إدارة تويتر، الجمعة، خطة محدودة الأجل لحقوق المساهمين قد تجعل من الصعب على الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة، تسمى بخطة "الحبة السامة".

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