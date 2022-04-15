2022/04/15 | 21:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kw7G-gL-gyA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب مشعان الجبوري: قوى المعارضة لن تحصل على ( رجل كرسي) بالحكومة القادمة.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب مشعان الجبوري: قوى المعارضة لن تحصل على ( رجل كرسي) بالحكومة القادمة.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).