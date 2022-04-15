2022/04/15 | 21:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fI3ioSuriNw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرات وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرات وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).