شركة بحرينية تقترب من الاستحواذ على ميلان الإيطالي

2022/04/15 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل وسيط الاستثمارات الدولية، البحريني "إنفستكورب"، في محادثات متقدمة لشراء نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، في أول عملية استحواذ تطال فريقا من الدوري الإيطالي من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.

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