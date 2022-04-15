التجديد قائم لصالح والكاظمي في السلطة بالعراق.. تفاصيل مفاجأة مدوية تنشرها (بغداد اليوم)

2022/04/15 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، اليوم الجمعة، عن وجود مباحثات بين الكتل السياسية لتجديد الولاية لرئيسي الجمهورية والوزراء.

وقالت دلير في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم طرح مبادرة بين الكتل السياسية لاعادة اختيار رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي ولكن الى الان لم يتم الإعلان عن نتائج هذه المباحثات".

وأضافت، أنه "اذا تم اعادة اختيار الرئاسات الثلاث فما الذي تغير بعد إجراء الانتخابات المبكرة".

وتابعت دلير أن "الذهاب الى اعادة الانتخابات هو الخيار الأفضل في ظل الازمة السياسي".

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