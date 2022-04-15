تظاهرات وسط بغداد (فيديو)

2022/04/15 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وثقت عدسة (بغداد اليوم)، الجمعة، لحظة اندلاع التظاهرات في ساحة الفردوس وسط بغداد إحتجاجاً على سوء الخدمات والمطالبة بتشكيل حكومة.

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