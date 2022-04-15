المحاضرين في ديالى يعلنون الاضراب عن الدوام الاثنين المقبل

2022/04/15 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت تنسيقية محاضري ديالى، اليوم الجمعة، الاضراب عن الدوام ليوم الاثنين المقبل.وذكر مصدر في التنسيقية، لوكالة ايرث نيوز، انه تم الاعلان عن الاضراب عن الدوام ليوم الاثنين المقبل، بالاضافة الى التظاهر امام مديرية تربية ديالى للمطالبة بالاسراع باقرار قانون الموازنة وتحويلهم الى عقود حسب القرار ٣١٥”.

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