مرتديًا قميصًا يحمل اسم

2022/04/15 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز لاجئ يبلغ من العمر 12 عامًا هدف الفوز لنادي شختار دونيتسك، حيث كان النادي الأوكراني يلعب مباراة خيرية ضد نادي لاتشيا غدانسك البولندي في 14 أبريل.

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