الدفاع المدني تعالج مخلفات حربية غير منفلقة في البصرة

2022/04/15 | 21:27 - المصدر: السومرية نيوز

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قامت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بمعالجة مخلفات حربية من مخلفات الجيش العراقي السابق في منطقة الراحة/ شارع النفط في البصرة .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها قامت بمعالجة ورفع مخلفات حربية من مخلفات الجيش العراقي السابق في منطقة الراحة/ شارع النفط ".واضافت ان "المفرزة قامت بمعالجة ورفع قنابر هاون عيار ٨٢ ملم عدد/ ٣٢ وإرسالها إلى ساحة الإتلاف في منطقة الشلامجة بغية إتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة ".

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