الملكة رانيا تنشر صورة لعاهل الأردن: الحمد لله على سلامة الأغلى على قلبي

2022/04/15 | 21:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، عبر صفحتها على فيسبوك، صورة للعاهل الأردني، وقالت: " الحمد لله على صحة وسلامة الأغلى على قلبي".

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