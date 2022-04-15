شهداء الشيوعية : عبد علي جبر ونجليه حسن وحسين (5-5) - حسين علوان حسين

2022/04/15 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين فبركة رائد الأمن العميل "ضمد المصلاوي" للتنظيمات السياسية الوهمية في مديرية أمن الحلة (1980-1989) مقدمةبوسع المتتبع للأحداث التاريخية التي شهدها العراق و المنطقة إبان الفترة 1968-2003 من التسليط الامبريالي لعصابات البعث العميلة على رقاب الشعب العراقي المنكود (و هي - بلا أدنى شك - واحدة من أحلك الفترات التي ابتلى بها الشعب العراقي على مر عصور التاريخ في تدمير كل مكتسباته التاريخية) أن يلاحظ ......





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