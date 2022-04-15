عالم ما بعد الازمة الاوكرانية..!!..1 - اكرم هواس

2022/04/15 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرم_هواس ربما من السذاجة طرح تصورات ثابتة ازاء حالة تغيير فيها المعادلات بمستويات عالية السيولة رغم ان النمطية تظهر و كأننا ازاء انتقال الى مرحلة تاريخية عابرة لمسار التطور الاجتماعي السياسي منذ قيام الدولة الحديثة و مفاهيم الاستقرار و التعاون وووو..



من القيم الجميلة او القوانين التي تنظم حياة المجتمعات و افرادها..



اي اننا بشكل ما ازاء الانتقال الى عالم اخر يختلف في بنيته الثقافية و الاجتماعية و يم ......





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