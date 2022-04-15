ديالى تعلن نسبة

2022/04/15 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

‏أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن نسبة الشفاء التراكمية لفيروس كورونا خلال 2022.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدلات الاصابة بفيروس كورونا كانت مرتفعة جدا ومثيرة للقلق خلال شهري كانون الثاني وشباط قبل ان تبدا بالانخفاض التدريجي خلال شهري اذار ونيسان بوتيرة متسارعة لتصل الى معدل اصابات يتراح من 5-10 يوميا".

وبين أن "معدل الشفاء التراكمي من فيروس كورونا خلال 2022 وصل الى 98% وربما يرتفع نهاية نيسان الجاري الى 99% خاصة مع تراجع الاصابات بشكل كبير".

وأشار الى أن "اجمالي الاصابات بفيروس كورونا منذ ظهور في ديالى قبل عامين وحتى الان بلغت 83271 اصابة، والشفاء 82289 حالة، والوفيات 585 حالة".

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