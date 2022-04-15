2022/04/15 | 21:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حريق اندلع شاحنة محملة بالبطاريات على الخط السريع الرابط بين المثنى وذي قار.وذكر بيان للمديرية وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تم اخماد حادث حريق اندلع بشاحنه محملة بالبطاريات في منطقة الخط السريع الرابط بين المثنى وذي قار بسبب انفجار احد البطاريات وسوء النقل”.واضاف انه سيطرت […]

ظهرت المقالة اندلاع حريق بشاحنة محملة بالبطاريات..



والدفاع المدني يتدخل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق بشاحنة محملة بالبطاريات.. والدفاع المدني يتدخل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق بشاحنة محملة بالبطاريات.. والدفاع المدني يتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).