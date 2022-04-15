الكلداني والحكيم يشددان على الركون للحوار البناء لحل المشكلات الراهنة

2022/04/15 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام لحركة بابليون يستقبل السيد عمار الحكيم لبحث تطورات المشهد السياسي استقبل الأمين العام لحركة بابليون، السيد ريان الكلداني، رئيس تيار الحكمة سماحة السيد عمار الحكيم، والوفد المرافق له، لبحث الوضع السياسي الراهن ومناقشة الحلول الكفيلة للخروج من الانسداد السياسي.وبحث اللقاء، الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة بغداد، وبحضور أعضاء مجلس النواب والمكتب […]

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