طائرة مجهولة تقصف نقطتين للحشد الشعبي في نينوى

2022/04/15 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان طائرة مجهولة قصفت نقطتين للحشد الشعبي وتلحق أضرار في الأرواح والماديات.

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