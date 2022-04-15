شاهد بالفيديو.. كيف يمضي العراقيون وقتهم قبل الإفطار؟ - صمّون وزعتر - حلقة ١٤

2022/04/15 | 22:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e7juCKo5koY

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