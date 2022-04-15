4 سيناريوهات يستعرضها العرباوي للظرف الراهن.. بقاء حكومة الكاظمي الخيار الأقرب!

2022/04/15 | 22:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم رئيس حركة وعي صلاح العرباوي اليوم الجمعة، أربعة سيناريوهات بخصوص الأزمة السياسية الراهنة.وتوقع العرباوي (15 نيسان 2022)، أن يتم الإبقاء على الحكومة الحالية، باعتبارها الأكثر انسجاماً مع الظرف الحالي والحل الأكثر واقعية، كما لفت إلى امكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة.وتاليا نص السيناريوهات الأربعة”: اولا- انتخابات مبكرة: وذلك يستوجب حل مجلس […]

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