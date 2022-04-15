الحل أو الانتخابات.. حزب كردي يمد يد حل الأزمة في العراق: حكومة طموحة وليس الانسداد - عاجل

2022/04/15 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانيةاعلن الاتحاد الوطني، اليوم الجمعة، انه لايوجد بادرة حل لتغيير المواقف بين الكتل لا سيما البيت الشيعي ومسألة اختيار رئيس الوزراء والكتلة الاكبر، مؤكدا ان البيت الكردي ايضا هو الآخر لم يتوصل إلى اتفاق بشأن الرئيس وهذا امر اخر ساهم في بقاء الجمود السياسي موجود.

وقال القيادي في الاتحاد طارق جوهر لـ(بغداد اليوم ) ان "القوى السياسية ستصل إلى حل يوما ما اما اذا لم تصل إلى حل"، مؤكدا ان "هناك مطالب لحل البرلمان وعليه قد نذهب لانتخابات جديدة حسب ما يتحدث البعض".

وأضاف ان "التكهنات كلها مطروحة بشأن المرحلة المقبلة لانه لايمكن أن نبقى بأنسداد سياسي لان المواطن انتخب مبكرا للتغيير وتقديم خدمات اكثر للمواطن"، مبينا "وعليه يجب ان نمضي بالعملية السياسية إلى بر الأمان وان نسعى لانهاء المشاكل لغرض تشكيل حكومة طموحة لخدمة المواطن الذي ينتظر من الكتل الخدمات وليس الانسداد".

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