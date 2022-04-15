2022/04/15 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف مواقع للحشد الشعبي في نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "طائرات تركية مسيرة مجهولة استهدفت مقر فوج 78 ومقر السرية التابع للواء الثالث في الحشد الشعبي بناحية زمار بمحافظة نينوى".

وأضاف ان "القصف خلف اضرارا مادية وجرح معاون أمر الفوج 78".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف مواقع للحشد في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف مواقع للحشد في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).