القوة الجوية يواجه الزوراء في نهائي رمضاني

2022/04/15 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق رواد نادي القوة الجوية فوزا مهماً على نظيره فريق رواد نادي امانة بغداد بنتيجة (6 – 3).وتواجه الفريقان في المباراة التي جمعتهما على قاعة الانشطة الرياضية في مقر وزارة الشباب والرياضة، ضمن منافسات البطولة الرمضانية لرواد اندية الدوري العراقي الممتاز بخماسي كرة القدم التي تنظمها دائرة التربية البدنية والرياضة – […]

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