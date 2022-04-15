2022/04/15 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلامة يعدّد أسباب الفوز الوحدات يهزم الأرثوذكسي في السلسلة النهائية لدوري السلة الأردني { عمان- وكالات: أكد معتصم سلامة، المدير الفني للوحدات، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأرثوذكسي، في افتتاح السلسلة النهائية لدوري السلة الأردني.وقال سلامة في تصريحات لقناة الأردن الرياضية الحمد لله لعبنا بانضباط تكتيكي كبير، واجهنا خصمًا قويًا.وتابع لقد بذل […]

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