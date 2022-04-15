2022/04/15 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاختار دانيتسك بعد الحرب النادي الأوكراني الباحث دائماً عن ملاذ { اسطنبول-(أ ف ب) – سبق أن فرّوا من دونباس إلى كييف في العام 2014 عندما دُمّر ملعبهم جراء القصف بالقنابل.ها هم لاعبو نادي شاختار دانيتسك الاوكراني العريق يتدربون الآن في إسطنبول بعيدًا عن مدينتهم، بعد اضطرارهم للفرار مجددًا في أعقاب الغزو الروسي.يقول الحارس […]

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