2022/04/15 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمودي يستقبل السفير الفرنسي ويبحث التعاون الأولمبي بين البلدين بغداد- الزمان إستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقي رعد حمودي بمكتبه سعادة السفير الفرنسي في العراق السيد أيريك شوفاليه.ورحّب حمودي بضيفه قائلاً ان زيارته تؤشر مدى إهتمامه برياضة الانجاز العالي آملين ان تشكّل هذه الخطوة تمهيداً مطلوباً لتسهيلات تحتاجها إتحاداتنا الرياضية الوطنية.من جانبه عبّر […]

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