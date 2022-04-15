هل يستطيع الروس تعويض

2022/04/15 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط تضارب التصريحات حول الأسباب التي تقف وراء غرق طراد الصواريخ الروسي "موسكفا" بين روسيا وأوكرانيا وحتى الولايات المتحدة، ينكب متابعون على محاولة فهم ما تعنيه خسارة موسكو للسفينة الأبرز في الأسطول الروسي.

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