الحوثيون يدينون الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى

2022/04/15 | 22:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … دانت حركة “أنصار الله” الحوثية، اليوم الجمعة، ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وأعمال العنف التي تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى.وذكر المكتب السياسي “لأنصار الله” بيان، “ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والانتهاكات المتكررة لحرمة وقداسة الأقصى الشريف، كما نحيي الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي للغطرسة الإسرائيلية”.واعتبرت انصار الله، أن […]

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