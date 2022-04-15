بعد هجوم المسيرة.. انفجار آخر في ناحية زمار

2022/04/15 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

سمع دوي انفجار، اليوم الجمعة، في مجمع الصمود شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) ان "دوي انفجار ثان سمع في مجمع الصمود بناحية زمار شمال البلاد، وذلك بعد ساعة من هجوم المسيرة المجهولة".

هذا وأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف مواقع للحشد الشعبي في نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "طائرات تركية مسيرة مجهولة استهدفت مقر فوج 78 ومقر السرية التابع للواء الثالث في الحشد الشعبي بناحية زمار بمحافظة نينوى".

وأضاف ان "القصف خلف اضرارا مادية وجرح معاون أمر الفوج 78".

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