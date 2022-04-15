السعودية: إحباط تهريب مخدرات مُخبأة في أمتعة مسافرين قدما لأداء العمرة

2022/04/15 | 22:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها أحبطت محاولة تهريب أكثر من 141 ألف حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في أمتعة مسافرين قدما إلى المملكة بقصد أداء العمرة.

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