الاعلام الامني ينفي استشهاد واصابة منتسبين بقصف ناحية زمار في نينوى

2022/04/15 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام انباء عن ( سقوط قتلى وجرحى بقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة على مواقع تابعة للفوج ٧٨ حشد عشائري في ناحية زمار غربي نينوى) وهذه المعلومات غير صحيحة.كما نؤكد ان تفاصيل الحادث هو عباره عن انفجار قنبرة تنوير عيار ٦٠ ملم ، مما ادى […]

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