2022/04/15 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن تعرض مقار للحشد الشعبي الى قصف بطائرة مسيرة في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام انباء عن سقوط قتلى وجرحى بقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة على مواقع تابعة للفوج ٧٨ حشد عشائري في ناحية زمار غربي نينوى وهذه المعلومات غير صحيحة".

واضافت انها "نؤكد ان تفاصيل الحادث هو عباره عن انفجار قنبرة تنوير عيار ٦٠ ملم ، مما ادى الى إصابة احد المقاتلين باصابة بسيطة".واشارت الخلية الى ان "الجهات المختصة فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني توضح حقيقة تعرض مقار الحشد الشعبي للقصف في زمار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني توضح حقيقة تعرض مقار الحشد الشعبي للقصف في زمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).