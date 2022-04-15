سأواصل القيام بكل ما أستطيع من أجل النضال لإنهاء الاحتلال| - عوديد غولدرايخ

2022/04/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عوديد_غولدرايخ قبل أكثر من سنة بقليل اختارتني لجنة جائزة اسرائيل في الرياضيات وعلوم الحاسوب لسنة 2021 للفوز بالجائزة.



لم اعرف في حينه أنه تم اختياري وحتى لم أكن اعرف أنني مرشح.



مجمل لوائح جائزة اسرائيل تنص على أنه يجب على وزير التعليم الاتصال مع الفائزين وابلاغهم بالفوز.بدلا من ذلك أنا تلقيت مكالمات من مراسلين أبلغوني بفوزي (بجائزة لم اعرف أنني يمكن أن افوز بها).



لكن الأهم من ذلك هو أن المراسلين ابلغوني ......





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