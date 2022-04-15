الولايات المتحدة صانعة الأزمة في أوكرانيا - خليل اندراوس

2022/04/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس منذ تفكك الاتحاد السوفييتي والعلاقة بين روسيا وأوكرانيا تشهد أزمات ومواجهات متتالية، وفي كل هذه الأزمات والمواجهات توجد بصمات لحلف الناتو والولايات المتحدة، بهدف تأجيج الصراع بين روسيا وأوكرانيا.



والآن خلال الأزمة الحالية في أوكرانيا يسعى ويعمل الناتو والولايات المتحدة على استمرار وإطالة أمر هذه المواجهة، وإفشال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، فالولايات المتحدة تريد خلق حرب مفتوحة تستنزف روسيا ......





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