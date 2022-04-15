الحرب الأوكرانية ومحاكم التفتيش في الغرب - فؤاد خطيب

2022/04/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_خطيب لقد كتبنا أن الحرب الاستباقية الروسية في أوكرانيا كانت محقة وقد فعل الروس ودخلوا أوكرانيا لأن أمنهم القومي كان فعلًا مهددًا لسببين، الأول منهم أن الغرب حتى بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ومعه حلف وارسو لم يتوقف عن سباق التسلح وعن امتداد حلف الناتو العدواني الى الشرق حتى أنه فعلًا حاصر روسيا وأعلن بصراحة أن روسيا الاتحادية هي هدفهم، أي هدف أمريكا والناتو وهو تدميرها وتمزيقها لتدوم الهيمنة ا ......





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