2022/04/15 | 23:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OwHZ150I720

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هُشم رأسها بضربة عصا والدها لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها | الحصاد | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هُشم رأسها بضربة عصا والدها لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها | الحصاد | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).