حسم موقف بنزيما في مواجهة الريال لاشبيليا

2022/04/15 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أدار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اليوم الجمعة، المران الثاني وقبل الأخير استعدادا لمواجهة إشبيلية، الأحد المقبل على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" في إطار منافسات "الليجا"، وذلك بعد إجراء جلسة استشفاء أمس.وغاب عن المران المصابون، وكذلك اللاعبون الذين يعانون من الإصابة بكوفيدـ19، إلى جانب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي حصل على قسط من الراحة بعد خلع ضرس العقل.وتدرب البرازيلي مارسيلو والفرنسي فيرلاند ميندي، اللذان عانيا من مشكلات عضلية خلال مباراة تشيلسي الماضية، منفردين داخل مرافق مدينة بالديبيباس الرياضية، بينما يواصل الجناح البلجيكي إيدن هازارد التعافي، بعد إجراء عملية جراحية في الأسابيع الأخيرة.وغاب كذلك عن التدريبات لاعب الوسط الإسباني، داني سيبايوس، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، إلى جانب المدافع خيسوس فاييخو، الذي غاب هو الآخر عن قائمة مباراة "البلوز" الماضية لنفس السبب.وينتظر اللاعبان إجراء فحوصات PCR، ومعرفة موقفهما من الانضمام إلى تدريبات "الميرينجي"، قبل مواجهة الفريق "الأندلسي".على الجانب الآخر، قد يستطيع يوفيتش اللحاق بمباراة "الليجا" المقبلة.ومن المنتظر أن يشارك في المباراة كذلك ناتشو هرنانديز وكريم بنزيما، اللذان عانيا من إجهاد خلال مباراة دوري الأبطال، حيث يستطيع المدرب الإيطالي أن يعول عليهما أمام إشبيلية، بعد مشاركتهما بصورة طبيعة في المران، الذي شهد أيضا مشاركة لاعبين من الفريق الرديف.

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